Agosto alle Terme, calendario fitto di eventi al Parco Benessere di Agnano

Venerdì 19 Luglio 2019, 19:58

Via dalle spiagge bollenti e affollate! Per chi resta in città il Parco Benessere delle Terme di Agnano è la destinazione. Per un’estate diversa, all’insegna del benessere, del contatto con la natura, della buona musica e di un autentico relax.Sarà un agosto ricco di appuntamenti: tutte le domeniche con Good Sunday la Terrazza del Parco si trasforma in un salotto open air con musica, brace e allegria con la roulotte vintage di Stella Artois all’ombra di alberi secolari. La sera, l’evento continua con musica live, cover band di musicisti italiani e a seguire Dj set. L’happening è organizzato in collaborazione con il Goodfellas. Ingresso 25 €, gratuito senza uso delle terme dalle 20.30.Il 10 Agosto per la notte di San Lorenzo la Conca di Agnano accoglie Stelle e Bollicine. L’osservazione della volta celeste sarà accompagnata dalla degustazione di vino e bollicine e dalla musica live di Francesco Pezzella al sax e Paola D'Ambrosio al violino. Durante la serata gli ospiti potranno utilizzare le piscine termali, la piscina di acqua dolce, la sauna finlandese e, per chi volesse, prenotare i trattamenti della sala massaggi. È inoltre possibile cenare a lume di candela nel ristorante del Parco Benessere (prenotazione obbligatoria: 081 2305846). L’ingresso alla serata, dalle 20.30 fino alle 01.30, ha un costo di 30 €.Il 15 agosto ci sarà la Festa di Mezz’Agosto, un grande party intorno a un barbecue con l’immancabile bagno in piscina. È possibile scegliere se pranzare o cenare, alle 12 e alle 19 ci sarà un momento aperitivo, con cocktails e frutta per tutti gli ospiti. Divertimento e tanto relax con musica live e dj set. Ingresso 25 €, il costo del biglietto prevede anche l’utilizzo di tutti servizi abituali del Parco Benessere (per info e prenotazioni: 081 2305846).Infine per chi vuole godere dei servizi del Parco per tutto Agosto c’è R-Estate alle terme: abbonamento valido tutto il mese di agosto (anche festivi) al costo di 300 €. L’abbonamento, strettamente personale, prevede l’ingresso all’area verde dove passeggiare in completo relax, l’ utilizzo delle due 2 piscine esterne di acqua termale calda, l’utilizzo delle 4 piscine interne di acqua termale calda, dotate di idromassaggio, l’uso della piscina esterna con acqua naturale, l’accesso alla sauna finlandese e alle aree relax, solarium, utilizzo di accappatoio e telo, spogliatoi con docce e armadietti. Per l’acquisto basta cliccare su www.terme-di-agnano.myshopify.com, o chiamare il numero 081 2305846.Per tutti weekend di Agosto continuano i corsi gratuiti di Yoga-Pilates: ogni sabato e domenica gli ospiti del Parco possono usufruire di lezioni di Yoga-Pilates guidate dall’istruttrice Ornella Fiorillo del progetto «Posturalmente» by APD Il Falco. La pratica di questa disciplina all’aria aperta e i benefici delle acque sulfuree sono un vero toccasana per lenire stress e tensioni, un'esperienza totale che rigenera profondamente.