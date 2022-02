Al Pepi Vintage Room ogni cuore trova il suo posto a San Valentino

Cuori che battono forte, altri infranti, ma anche malati, infuocati, gelati: il Pepi Vintage Room, locale gestito interamente da donne in vico San Domenico Maggiore, 23, nel centro storico di Napoli, pensa a tutti per festeggiare San Valentino, raccontando le differenze su come l'amore si manifesta e si accoglie per un evento che parte alle 18 e si prospetta ricco di sorprese, tra pignatte, boccette, illustrazioni, garnish e lecca-lecca a forma di cuore, musica e due cocktail pensati ad hoc per la serata, che inizia alle 18, uno rosso, come l'amore, uno blu, come il dolore.

"Abbiamo voluto concentrarci non sugli innamorati in chiave generica", spiega la proprietaria del locale, Federica Mazzei. "Ma su i diversi modi di amarsi: ci sono le coppie felici, ma anche quelle che soffrono, che litigano, che a volte si odiano, non per questo si amano di meno ed il loro amore è sincero tanto quanto quello delle coppie felici".

Per raccontare le storie d'amore il Pepi ospita anche due artisti napoletane, Lorenza Rossi, in arte Oilloc, e Giordana Innocenti, in arte Sana Core, che si sbizzarirranno rimpiendo il posto di boccette d'elisir in ceramica per farla innamorare, per farsi odiare, per ricordare tutto "il sangue buttato", con il contributo di Serena Nastri che ha creato dei lecca-lecca adatti ad ogni cuore (cuore sacro, dustrutto, senza cuore, ecc...) ed esporreranno anche le loro opere più classiche, come le illustrazioni su Raffaella Carrà di Sana Core e le ceramiche di diverse forme e natura - vasi, tazzine, piatti - firmate da Oilloc.

Il Pepi pensa veramente a tutto: alla musica ci sarà Louiel, che accompagnerà gli avventori in un viaggio alla riscoperta dei grandi successi legati all'amore, e suggerirà anche qualche grande canzone nascosta.

Una serata all'insegna dell'amore, qualcunque esso sia e verso chiunque sia, anche se stessi, per celebrare il giorno più romantico dell'anno senza schemi o pregiudizi, gustandosi i magnifici cocktail del Pepi Vintage e dando libero sfogo alla fantasia con le opere delle artiste.