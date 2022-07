Alcune star del campionato Nba a Sorrento per un matrimonio

Alcuni dei migliori giocatori di basket del mondo a Sorrento per partecipare ad un matrimonio. Quando gli appassionati di sport a stelle e strisce li hanno visti andare a spasso per le strade della Costiera non potevano credere ai propri occhi. Perché si trattava di autentiche star del campionato Nba: Paul George dei Los Angeles Clippers, il suo compagno di squadra, Kawhy Leonard e Karl-Anthony Towns che gioca nei Minnessota Timberwolves.

APPROFONDIMENTI ITALIA Capri invasa da Vip e personaggi famosi LA DOLCE VITA SuperVip a Capri: Dolce e Gabbana con Paolo Sorrentino, Matt Damon,...

I tre, con le rispettive famiglie, hanno partecipato ad un ricevimento di nozze ospitato nella splendida cornice di villa Astor o meglio conosciuta come villa Tritone, la residenza circondata da uno stupendo giardino che domina il golfo di Napoli negli ultimi anni divenuta location per eventi da mille e una notte.