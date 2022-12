All'Igloo Christmas Village arriva Lino D'Angiò con la sua smorfia

Lino D’Angiò e la sua esilarante tombola, gli spettacoli di giocoleria del Lino’s Street Circus, di Ralph Pollastro e dell’Evergreen Street Show. Sono solo alcune delle attrazioni che attendono il pubblico a Villa Fiorentino, nel centro di Sorrento, con l’Igloo Christmas Village, fino all’8 gennaio, dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Il villaggio di Natale ospiterà questa sera, 26 dicembre, alle ore 18, Lino D’Angiò e «La smorfia di D’Angiò», una tombola che ha come protagonisti i suoi innumerevoli personaggi. Domani, martedì 27 dicembre, in scena Ralph Pollastro, e tante attrazioni, tra giocoleria ed equilibrismo, mercoledì 28 dicembre, sarà la volta del Lino’s Street Circus, mentre il 29 dicembre spazio all’Evergreen Street Show. Tutti gli spettacoli sono in programma alle ore 16.30, alle ore 18 e alle ore 19.30.

Per gli amanti della musica, il 6 gennaio, alle ore 18, si segnala il Michael Bublé Tribute, con una formazione capitanata da Riccardo Retrosi. Due ore con le canzoni, le atmosfere, lo swing e il pop del mitico crooner italo canadese.

Nei giorni 27, 28, 30 dicembre e dal 3 al 5 gennaio, dalle ore 16 alle 20, c’è il laboratorio «Pasticciamo insieme» con Roberta Ponzano (prenotazioni igloovillagesorrento@d2eventi.it). Tutti i giorni sono inoltre disponibili il grande show con il presepe virtuale «Nativity» in 3D, lo spettacolo dell’aurora boreale e tante dolci sorprese.

La manifestazione è organizzata dall’associazione D2 Eventi, nell’ambito del cartellone di M’Illumino d’Inverno, promosso dal Comune di Sorrento, in collaborazione con la Fondazione Sorrento. L’ingresso al villaggio è gratuito per i residenti della penisola sorrentina, mentre per gli altri il ticket è di 5 euro.

Il programma aggiornato e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.chocolanditalia.it