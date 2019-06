Anacapri Flowers on Fashion: moda e fiori a Piazza Vittoria

Giovedì 20 Giugno 2019, 14:48 - Ultimo aggiornamento: 20-06-2019 14:53

ANACAPRI - Tutto pronto per la seconda edizione della sfilata di moda caprese “Flowers on Fashion" che si terrà ad Anacapri, nella suggestiva scalinata di Piazza Vittoria martedì 25 Giugno.Tanti i brand di moda caprese coinvolti per il défilé di questa edizione: da Laboratorio Capri, Aram, Mogador, Eco Capri, la Boutique de mode ed Amelia De Martino che sfileranno insieme ad altri brand di accessori e tendenza, come i sandali “Da Costanzo”, “Unique Capri” e “Antonio Viva” oppure gli occhiali di “Cimmino Lab” ed altri accessori e cappelli di “Grakko fashion”, tutti marchi completamente capresi.L'evento è organizzato dall'Ascom di Anacapri con il patrocinio ed il contributo del comune di sopra dell’isola. Il progetto nasce da un idea del presidente Ascom di Anacapri, Gelsomina Maresca, di riportare la Piazza Vittoria agli splendori di una volta quando, con Mario e Rita Cacace, il centro del paese era teatro per sfilate di capi lavorati a mano, “made in Capri” a tutti gli effetti, un modo per ringraziare chi con la sua umiltà e coraggio ha fatto della Piazza Vittoria, fulcro turistico di Anacapri.L’idea della sfilata è partita da un corso floreale, seguito dalla presidente dell’Ascom, Gelsomina Maresca, fuori dall’isola. Infatti, insieme alla moda, protagoniste della serata saranno le creazioni floreali di “Flowers in Capri” ed “Oltre il Giardino” con la collaborazione di “Malafronte Sas”. Da lì il progetto “Flowers on Fashion”, nato circa due anni fa, dalla volontà di unire la bellezza delle composizioni floreali, realizzate a mano, con i capi artigianali, sotto traccia dunque il sapere riscoperto delle mani, fino ad arrivare ad una passerella d’arte e creatività. La sfilata introdotta da Graziano Albanese, alternerà intermezzi danzati, con esibizioni di ginnastica ritmica a cura dell’ ASD Syrenide e momenti musicali, a cura di Marco Ruggiero.Tanti gli sponsor coinvolti in tutta l’isola per la realizzazione della serata, che si terrà martedì 25 Giugno, tra attività alberghiere come il Capri Palace, il Grand Hotel Quisisana, l’Hotel Gatto Bianco e i brand di profumi e make up come Carthusia e Ciro Florio, oltre a tanti altri di ristorazione, logistica e servizi che hanno dato il loro contributo alla realizzazione dell’evento che mette in risalto colori, profumi ed eleganza esclusivamente made in Capri.