Anacapri: torna il festival “Dal barocco al jazz”, sulla terrazza del Caesar Augustus

Prende il via da questa sera la XVIII edizione del Festival Dal Barocco al Jazz 2020 organizzato dalla Fondazione F.M. Napolitano in collaborazione con il Comune di Anacapri e curato nell’ideazione e nella direzione artistica da Maria Sbeglia. Quattro gli appuntamenti che, come da tradizione, si terranno sulla splendida Terrazza dell’Hotel Caesar Augustus di Anacapri.

Il 31 luglio il primo appuntamento è il consueto Coffèe Hour di presentazione del festival a cura del prof. Massimo lo Iacono con la partecipazione di Mario Staiano in veste di fine dicitore. Sabato 1 agosto due artisti partenopei molto amati dal pubblico; l’attore Gino Rivieccio e il cantante e pianista Gianni Conte, voce solista dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore, proporranno lo spettacolo Spaccanapoli. Un viaggio nella napoletanità tra monologhi, personaggi, tradizioni, aneddoti e canzoni che s’intersecano in scena.



Domenica 2 agosto serata di grandi emozioni con le splendide voci di Karima ed Emilia Zamuner che racconteranno la loro crescita musicale passando dal jazz di Ella Fitzgerald al soul di Stevie Wonder a la magia di Whitney Houston. Ad accompagnarle al pianoforte il grande Piero Frassi. Lunedì 3 agosto il bandoneonista Fabio Furia e il pianista Marco Schirru proporranno una serata dedicata alla storia del tango, guidando l’ascoltatore in un percorso emozionante e seducente dal tango tradizionale , fino alle influenze jazz e d’avanguardia di Astor Piazzolla e alle composizioni originali di Fabio Furia.



Data l’emergenza COVID19 i posti saranno limitati e sarà possibile accedere ai concerti solo ritirando gli inviti il giorno prima del concerto o al massimo entro le ore 12 del giorno stesso presso la libreria la Conchiglia ad Anacapri. Gli inviti sono nominali e ogni persona non potrà ritirare più di due inviti. Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 20 tranne il coffee hour del 31 luglio che avrà inizio alle 18.30. © RIPRODUZIONE RISERVATA