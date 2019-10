Napoli, apre il tempio dello Spritz: al Vomero si brinda gratis

Martedì 22 Ottobre 2019, 14:56

Tre parti di prosecco, due di Aperol o altro liquore bitter come Campari o Select, uno spruzzo di Seltz o Soda ed una fetta di arancia: lo Spritz, uno dei cocktail simbolo dell’aperitivo in tutto il mondo, è servito. Sarà il colore che ricorda il sole d’estate, sarà la ricetta alcolica ma non troppo, ma il drink arancione riscuote sempre successo.Prova ne sia, a Napoli, il successo ottenuto ancor prima dell’opening dalla nuova «Terrazza Spritz», che aprirà i battenti domani sera lle 18.30 al Vomero, in via Enrico Alvino.L’invito, del resto, era dei più allettanti: un’ora di Spritz gratis per tutti, o almeno per i primi 500 che hanno confermato la presenza attraverso la pagina Facebook. Il sold out era del resto prevedibile così come la curiosità suscitata tra i fedelissimi partenopei dell’aperitivo time, ma non solo. La Terrazza Spritz resterà infatti aperta tutto il giorno garantendo quindi anche una pausa pranzo cool e low cost, e promette di accogliere fino a tarda notte amanti del by night e dei cocktail after dinner.Di chi è stata l’idea? Davide Schiano Lo Moriello e Paolo Del Franco, che al loro attivo hanno altri progetti come Spritzerò con cinque store in città, il fast food Chico il Pollo Fico ed il beer shop Birra e Noccioline, nonché il brand Birra degli Azzurri, che sarà naturalmente presente in Terrazza Spritz. E lo spazio non manca: il locale è strutturato in due aree con all'esterno il drink bar con divanetti e tavolini bassi dove poter fare due chiacchiere con gli amici sorseggiando appunto un calice di Aperol Spritz magari accompagnato da un tagliere di benvenuto omaggio con tapas e chips.All'interno ci sarà invece il cocktail & food bar ovvero una zona con tavoli e sedie in cui l’utente potrà invece sedersi e mangiare hamburger, pollo fritto e taglieri in abbinamento ai drink internazionali: e quando il drink o il burger sarà pronto, un simpatico dischetto vibrerà e inviterà il cliente al ritiro del proprio ordine, una novità per un format dedicato all'aperitivo, format molto più vicino alle tendenze internazionali di Starbucks o McDonald's. Quella della Terrazza Spritz, del resto, non è l’unica novità della stagione in fatto di aperitivi. Appena pochi giorni fa, domenica scorsa, al Teatro Posillipo ha inaugurato il nuovo format dedicato agli amanti del cinema dai fratelli Andrea ed Alessandro Cannavale con Fabio Ummarino: InterBallo, il primo happening cittadino che coniuga la visione di un film, solitamente quello delle 18, al classico aperitivo dancing a seguire, con la selezione musicale di Claudio Cerchietto che prevede colonne sonore delle più belle pellicole di tutti i tempi. Ancora, a Chiaia il giovedì sera è nel segno del sushi lounge, con la musica selezionata stavolta da Marco Piccolo per i fedelissimi di Otoro, mentre il classico Voi Santi Noi Meno, che promette drink free a chi festeggia l’onomastico nello stesso giorno, quest’anno si è trasferito al Vintage 2.0, a via Bernini.