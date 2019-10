Da Dafna gli arazzi-spartiti di Gloria Pastore cantano Napoli

LEGGI ANCHE

I vernissage d’arte sono formidabili occasioni di confronto, conoscenza, incontri, mondanità e convivio. A Santa Teresa degli Scalzi da Dafna , la home gallery di, poche sere faha accolto cultori e amici dei suoi lavori nei saloni dello storico palagio.Un grande arazzo per raccontareè l’opera site specific realizzata per l'evento, nella quale su più livelli l’artista narra Partenope: si chiama «Partiture» ed è il suo componimento in mostra fino al 25 novembre. I tessuti su cui la Pastore lavora si sostituiscono alla carta degli spartiti, così come oggetti, disegni, stralci di scritti antichi e dettagli acutamente inseriti prendono il posto delle note.Proprio in occasione della mostra l'artista ha realizzato quest’arazzo-collage, attingendo a tutta la sua indole di ricercatrice seriale e mettendo insieme in un apparente caos una serie di simbologie locali e temporali, rimodulate dalla sua personale formula artistica ed esperienziale: musica, memoria, condizionamenti sociali, immaginazione, episodi, storia antica e contemporanea, trasposte su sete di San Leucio, tele liberty e lenzuola antiche con ricami e cifre.Tra gli ospiti in galleria: Mimmo e Angela Jodice, Tullia Gargiulo, Sergio Fermariello, Luca e Monica Murolo, Lucia Ausilio, Gabriella D’Amato, Laura Niola e Vito Di Nardo, Giorgio Nocerino, Annalisa Rossetti, Valeria Lombardi, Daniela Vallese e Guido Grillo, Barbara Jodice e Salvatore Falco.