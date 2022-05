“Aria”, la foto-installazione temporanea di Federica Gioffredi sulle Rampe Brancaccio

Inaugurata qualche sera fa Kosmo, la mostra itinerante della fotografa Federica Gioffredi, ispirata ai quattro elementi e proprio aria, acqua, fuoco e terra sono le tappe del viaggio visivo dell’artista, curato dalla docente e storico dell’arte Bianca Stranieri.

La prima installazione si chiama "Aria" ed è stata volutamente allestita in città sulle gradinate delle Rampe Brancaccio di Napoli (Gradini Francesco D'Andrea) per poche ore poiché «…fluttua, respira, soffia, agita, sospinge, attraversa, inebria, accarezza, corre… per poi dissolversi – come spiega l’artista - La mia forma di ricerca costante è il movimento. Sono sempre stata colpita non da ciò che un luogo ha di evidente, ma dai dettagli che colgo e che mi restano impressi nella memoria: un colore, una forma, dei riflessi o i contrasti, una texture o magari delle ombre. È così che è arrivata l’ispirazione sul cosmo e i quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco».

“Aria” ed è il primo capitolo di un viaggio che Federica, fotografa e reporter, esteta e visionaria, ha intrapreso da alcuni anni lungo gli attimi delle sue mete geografiche ed emotive con cadenze irregolari di stagioni, territori e natura.

Con i sette scatti Aria il suo obiettivo attraversa il primo degli elementi, fissandone la leggerezza, il volume e i colori in un contesto di ambiente e territorio.

Risultato? Una serie di squarci nelle vigorose tinte del bianco-nero: foglie, rami, alberi, pietre, terreno, siepi, nuvole e profili montuosi si amalgamano e intersecano a creare un accattivante equilibrio tra tensioni visive e armonie liquide.

Tra il paesaggio antico e urbano della gradinata di Chiaia, la luce attenuata del crepuscolo e le note del sax di Emilio Silvia Bedmar, il vernissage ha goduto della temperatura dolce di questa coda di maggio e la presenza fino alle prime ombre della sera di tantissimi invitati, amici o addetti ai lavori e passanti attenti e incuriositi.

L’appuntamento è per le prossime tappe di Kosmo: in ordine, Procida il primo luglio, dove l’elemento protagonista è l’Acqua, poi Pozzuoli con il Fuoco e infine si torna a Napoli, a casa dell’artista con la Terra.