Arriva «Sartù», sit-com napoletana: dal 13 dicembre sulle tivù private

“Sartù”, la prima sit-com in salsa partenopea tra comicità e cucina, finalmente in onda. Dal prossimo 13 dicembre, il format prodotto da Massimiliano Triassi sarà trasmesso per sedici settimane sulle principali emittenti televisive della Campania, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia. Nel cast, accanto a Rosalia Porcaro, Salvatore Misticone, Fabrizio Gaetani, Alessandro Serra, Rosario Toscano, Stefano Sarcinelli, Marco Lanzuise, Salvatore Turco, Rosario Verde, Peppe Laurato, Enzo Fischetti, Gino Cogliandro, Lisa Fusco, Ester Gatta, Vincenzo Merolla anche due protagonisti dell’ “Italian Comedy”: Maurizio Mattioli e Enzo Salvi. I personaggi di “Sartù”, le cui riprese sono state effettuate all’interno del ristorante “Cusamè” nel Parco di Edenlandia di Napoli, si muovono in maniera spiritosa ironizzando sulla preparazione di una pietanza, mettendo in risalto le eccellenze dei prodotti alimentari made in Italy.

“Ringrazio la Max Adv Production per avermi riportato a girare a Napoli, una città meravigliosa dal cuore grande!” - ha detto Enzo Salvi, - “Lavorare in Sartù è stata una bellissima esperienza, grazie anche al fatto che sul set si sono avvicendati tanti artisti partenopei con i quali da subito si è instaurata una magica alchimia”. Dal suo canto, Maurizio Mattioli ha aggiunto: “Lavorare a Napoli è come giocare in casa, perché è una città che io considero come mia seconda casa; qui sono molto amato e dal canto mio amo moltissimo i napoletani. Andare a Napoli anche per prendere un caffè è una gioia infinita, figuriamoci, trascorrervi un periodo per girare una sitcom divertente come “Sartù”.

Tante le ospitate previste: Valentina Stella, Mercedez Henger, l’ex senatore Antonio Razzi, Hugo Maradona, Max Cavallari de “I Fichi d’India”, Giuseppe Di Napoli, Marco Capretti, Fabrizio Gaetani. Il programma televisivo, i cui autori sono Stefano Sarcinelli, Rosario Verde, Peppe Laurato, Marco Lanzuise, Salvatore Turco, Rosario Toscano, è diretto da Roberto Aiena, Roberto Di Costanzo è il direttore della fotografia, mentre Ciro Prato il casting director. Trucco e parrucco affidati a Ciro Florio.