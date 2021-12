Auto d'epoca si trosformano in carri allegorici del Natale

Dalla costiera amalfitana a Castellammare, la tradizione delle storica Fiat 500 diventa una sfilata di carri allegorici Natalizi. Il 30 dicembre il traffico stabiese avrà stavolta qualcosa da mostrare grazie ai colori e alla particolarità delle auto storiche che sfileranno nelle vie del centro e nei quartieri periferici. L'evento è stato promosso dalla Fondazione Monti Lattari ONLUS presieduta dall’Avvocato Mariella Verdoliva con la collaborazione dell’Ente Parco dei Monti Lattari e l’associazione Vocazioni Creative e si realizza grazie al “Club 500 Positano”.

APPROFONDIMENTI ITALIA Fiat 500 vestite per il Natale sfilano a Castellammare

«Pensare al territorio come una risorsa è la nostra missione , - spiega Tristano Dello Joio , presidente del Parco Regionale dei Monti Lattari - dalla costiera arriveranno dei veri e proprio gioielli a quattro ruote, resi unici e particolari dagli stessi proprietari. Con lo stesso amore che gli appassionati di auto d'epoca impegnano per le 500, abbiamo pensato, assieme alla Fondazione ad un evento per Castellammare».

"Al centro dei quartieri" è il titolo dell’iniziativa che toccherà tutti i rioni della città nei quali sarà possibile ammirare i diversi gioiellini che ancora oggi sono simbolo di bellezza e stile e che rappresentano nel mondo il meglio del Made in Italy. L’evento, in programma giovedì 30 dicembre dalle ore 15 alle 21, si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anticontagio e «vuole rappresentare – afferma Verdoliva - un momento di svago per i cittadini stabiesi che in occasione di queste festività non hanno potuto assistere ad eventi rispetto alle città del comprensorio».