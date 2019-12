I baretti di Napoli: lo S’move si allarga e prepara una grande festa

C’è un posto fra tutti che rappresenta in pieno la movida dei giovani napoletani ed è la zona dei baretti di San Pasquale a Chiaia: un luogo frequentato dalla Napoli bene ma non solo, anche da numerosi turisti italiani e stranieri e talvolta anche da vip e volti noti. Una realtà fatta di “giovani di tutte le età” che trascorrono le serate passando da un locale all’altro con un drink in mano pronti a sfoggiare look ricercati e a fare nuove conoscenze, tutto rigorosamente on the road e con la musica proposta dai numerosissimi baretti che caratterizzano la zona. I gestori di questi lounge bar infatti hanno organizzato le proprie attività di ristoro sfruttando in pieno i vicoletti di Chiaia e le loro aree pedonali. Fra i tanti locali notturni spicca lo S’move, uno dei posti più in voga che ha ultimamente deciso di allargarsi incorporando i locali adiacenti tanto da estendersi su tutto il vico dei Sospiri.



Aperto nel 1992, ora dopo un breve stop lo S’move si ripresenta in una nuova veste: il 6 dicembre è infatti pronto ad offrire una grande festa per confermarsi uno dei luoghi d’incontro più apprezzati dove poter bere qualcosa o cenare all’aperto nelle sere più calde, mentre all’interno, sviluppato su due livelli, offre un’atmosfera calda ed accogliente in un mix di colori e gioco di luci che incantano i visitatori.



Un mix perfetto fra qualità dei prodotti offerti e piacere anche per gli occhi e le orecchie: ampia infatti la selezione di birre e di cocktail proposti mentre la musica di sottofondo, soprattutto ambient e di atmosfera, lascia poi il posto a ritmi più decisi con i migliori Dj della zona che si alternano alla consolle e accompagnano gli ospiti dello fino a tarda sera. Così la Napoli by night si arricchisce di soluzioni che attirano sempre più visitatori e la zona dei baretti, che di giorno rappresenta un luogo di shopping con numerose boutique all’ultima moda per soddisfare le esigenze delle fashion victims partenopee, la sera cambia volto diventando un piccolo universo di intrattenimento nel cuore della città. © RIPRODUZIONE RISERVATA