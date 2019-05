Martedì 7 Maggio 2019, 13:53 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 13:57

La stagione estiva è aperta. Ne sono certe le numerose amiche accorse al beachwear mob organizzato a Chiaia per presentare la collezione Summer 2019 firmata Le mosche in bianco.I costumi di Irma Gravagnuolo e Francesca de Bartolomeis sono stati quindi protagonisti di uno street show che ha visto protagoniste diverse modelle che hanno sfilato chi in bikini, chi in costume intero, chi a righe, chi lamè, fantasie mix and match, pois, volant, con fasce e copricostume abbinati o, ancora, indossando giacche di pelle prima e gilet in pelliccia Sherì poi, gioielli di Studio Morelli e maxi occhiali da sole di d’Abundo mentre in sottofondo passavano le note della soundtrack proposta in cosole da Davide Torchia.Tra i presenti, accolti dai cocktail del barman Matteo di Stasio con i finger food 16 Libbre, anche diversi volti noti come le attrici Cristina Donadio, Miriam Candurro, Samanta Piccinetti, la food blogger Francesca Pace, la seconda classificata a Miss Italia Fiorenza d’Antonio e tanti altri introdotti al defilé da Mila Gambardella e Cristiana Giordano, come pure Alessandro Lukacs, Annalisa De Paola, Andrea Cannavale, Annapaola Palumbo, Veronica Dubbio, Gianna e Diego Mancino, Laura Montella, Fabio Giordano, Fabiana e Fabrizia Gangemi, Sveva Bottino, Gerardo e Ernesto De Bartolomeis, Fabrizia Cesario, Chiara Rolandi, Serena Savanelli, Gloria d’Avino, Emanuela Spiezia, Marianna Bertella, Fabiana Ucchiello, Veronica Ummarino, Ludovica Gagliardi, Veronica Musollino, Melania D’Elia, Irene Iacovella, Rosi Guida, Paola De Simone, Gisella Aceto, Luciana Fiorillo, Gigliola Pacifico, Carmen Roberti, Vera Perillo, Anna Basile.