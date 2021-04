Benessere e spensieratezza a Chiaia in attesa del sole estivo

Nella bella cornice di Palazzo Mannajuolo, una delle location più affascinanti di Chiaia, la professoressa Gabriella Fabbrocini è tornata ad accogiere le sue amiche di Napoli con il secondo happening dedicato alle donne che amano stare in compagnia e curarsi sempre, anche e soprattutto in piena pandemia. Così, complice la rinnovata voglia di socialità ed un sabato finalmente primaverile lo studio Fabbrocini ha accolto, rigorosamente per appuntamento e con strette regole anticovid, le signore invitate ad una giornata quanto mai «solare» nel corso della quale tutte le ospiti della professoressa hanno avuto modo anche di testare la propria fotosensibilità, così da poter scegliere poi il prodotto giusto per la propria pelle, ed hanno quindi ascoltato i consigli della Fabbrocini che ha spiegato cosa fare per preparare la pelle al sole.

Coadiuvata dalle collaboratrici Ida Nunziante e Paola Del Piano, con l'assistenza delle amiche di Hinò, Gabriella Fabbrocini ha quindi regalato alle sue amiche una giornata diversa dal solito, nel segno del benessere ma anche della spensieratezza: un mix che ha conquistato anche Antonella Tamarro dell'Università di Roma, l'attrice Lara Sansone, Anna Triunfo, Michela De Gregorio, Maria Luigia Tedeschi, Alessia Petriccione, Ivana Barrella, Brunella Chiozzini e tante altre che si sono trattenute piacevolmente nelle sale di via Filangieri, trasformate per una mattina in accogliente ritrovo per signore.