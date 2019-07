Body building, Cercola celebra le due Miss Wabba International 2019

Sabato 6 Luglio 2019, 19:16

Doppio podio a Cercola che celebra le due Miss Wabba International 2019. Un vero e proprio trionfo mai realizzato che due sorelle portassero a casa la fascia ed il podio più alto, ognuna nelle rispettive categorie. Una doppia vittoria non solo delle sorelle Antonella e Azzurra Costanzo, di Sant'Anastasia, già campionesse alle precedenti nazionali di Rimini lo scorso giugno – titolo che è valso loro la qualificazione diretta ai mondiali in Ucraina – ma dell’intero team dell’Animal Kingdom capitanato dal pluricampione Paolo Miniero che nella città “Porta del Parco” allena campioni da ormai quasi trent’anni.Miniero, a sua volta ex campione italiano e mondiale nel Novanta, insieme a suo fratello Antonio, ha poi deciso di proseguire la sua carriera mettendo a disposizione degli atleti la sua professionalità e lunga conoscenza della disciplina «Frutto di un duro lavoro e non pochi sacrifici». Ma dietro tanti muscoli, assicura il maestro Miniero c'è testa perché lo sforzo fisico e con essa una precisa, quasi 'chirurgica' alimentazione e, dunque, senza buon senso, in pratica, non serve a nulla.