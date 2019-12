Due giorni di rebus e indizi, mille ragazzi impegnati: la Caccia al tesoro di Sorrento va al N3w Team

L’edizione 2019 della Caccia al tesoro di Sorrento viene vinta dal N3w Team. La squadra capitanata da Peter Cardone si aggiudica il prestigioso forziere dopo una estenuante battaglia durata due giorni per scovare gli indizi e risolvere i complessi rebus ideati dagli organizzatori dell’associazione culturale Nemesi.

Oltre mille ragazzi dalla sera di Natale sono stati impegnati nella caccia che quest’anno è stata dedicata alla trilogia di film di Matrix e che ha visto come scenario la penisola sorrentina e la costiera amalfitana. Sette le squadre in corsa per la vittoria. Oltre al N3w Team in gara c'erano anche i vincitori dell'edizione 2018, gli Skuato Boys e poi Bastardi senza gloria, Membri, Corsari Neri, Sfaccimmielli e Hic Sunt Leones. Il tesoro non era sotterrato, ma è stato consegnato presso la stazione della Circumvesuviana di Sorrento. Gli organizzatori per rendere la ricerca più appassionante hanno fatto in modo che sembrasse un nuovo indizio celato in uno scatolone di specchi e non fosse il tradizionale forziere contenente i dobloni di cioccolata. Alla fine tutti stanchi dell'estenuante caccia, ma felici per il sano divertimento garantito dalla competizione che quest'anno è stata più dinamica e ritmata, come confermano tanti partecipanti.

