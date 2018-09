Capri, arti marziali sotto la luna dei faraglioni alla «Canzone del Mare»

Domenica 23 Settembre 2018, 16:38

CAPRI - Ieri sera in uno dei luoghi più spettacolari dell'isola, “La Canzone del Mare”, sulla Baia di Marina Piccola, in una cornice unica sul mare azzurro-argento, si è disputato il "Fight in Capri 2018". Nel corso della serata, che ha visto la presenza di numerosi ospiti, combattenti e coach di Kickboxing e K1 italiani e stranieri, si sono alternati sul ring combattimenti di Kickboxing-K1 e di MuayThai Olimpica e alcuni match Pro di Kickboxing-K1 tra atleti provenienti da diverse regioni d'Italia e di altre Nazioni. Uno spettacolo imperdibile che ha visto un'accorata partecipazione di pubblico in una quinta davvero unica al mondo.La manifestazione è iniziata con l'esibizione degli atleti juniores che si allenano presso la palestra Mensana di Anacapri di Vincenzo Pane, cui hanno fatto seguito incontri di contatto leggero tra amatori per poi entrare nel vivo con i match tra dilettanti e professionisti. Il Fight in Capri 2018, primo evento in Campania di Muay Thai e K1 - FIKBMS - FIMT – CONI, giunto alla sua terza edizione, è stato organizzato dalla Pro-Fighting Capri del Maestro Francesco Della Corte in collaborazione con la Pro-Fighting Napoli e con i responsabili della Federazione – FIKBMS-FIMT. La manifestazione, quest'anno, grazie alla proverbiale ospitalità della famiglia Iacono, ha avuto come location d'eccezione il favoloso scenario en plein air del “La Canzone del Mare” sulla Baia di Marina Piccola. Un luogo sin dagli anni '50, ai tempi di Gracie Fields, rinomato per la presenza sull'isola del jet set internazionale, dai principi alle nobildonne europee, alle prime dive da copertina, melting pot della moda, ricercatezza, glamour e nuovi stili sull'isola azzurra. Proprio su questa scia si staglia lo spettacolo di gala di arti marziali sulla baia, a pochi giorni dal live show cabaret di agosto di Pio & Amedeo, organizzato dalla Power Up Capri, mirabilmente introdotto da Gianluigi Lembo con l'Anema e Core band, che ha dato nuova linfa ad un setting da sempre anticipatore di tendenze.I match principali hanno visto Giacomo Licheri, Ludus Magnum Milano superare ai punti Marco De Falco della Pro Fighting Pomigliano; Igor Kozak della Pro Fighting Napoli superare ai punti Francesco Montuschi della Pro Fighting Imola. Ad aggiudicarsi la prestigiosa Cintura Quisisana, consegnata dal giornalista Rai Gianfranco Coppola, vice presidente nazionale dell'Unione Giornalisti Sportivi italiani, l'atleta norvegese Magdalen Softeland della Brizon Gym, superando in un match molto combattuto Rosaria Cecere del Team Troiano. Gran finale con Daniele Iodice della Pro Fighting Napoli che supera in un incontro senza esclusione di colpi l'atleta marocchino Jaouadi Abderrahim della Golden Fighter Messina.La manifestazione è stata realizzata grazie al prezioso contributo di diversi enti e privati, tra cui: Città di Capri - Assessorato allo Sport; Porto Turistico di Capri; Federalberghi Capri; la famiglia Iacono; la famiglia Morgano del Grand Hotel Quisisana; Carthusia - I Profumi di Capri, Porta Costruzioni, Staiano Trasporti, Paolo Caiazzo ed il team audio e luci di'FX Treme'; Guest house la Piazzetta, la compagnia di navigazione Caremar, Mr Billy della famiglia Pisanzio, per le protezioni sportive 'Barrus' di Pietro Elefante.