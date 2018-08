Capri Capsule Collection, il design che diventa maglieria

Giovedì 30 Agosto 2018, 20:13

Cosa accade quando arte tessile e design d’interni scelgono di unire le loro forze?Accade che nasce una nuova collezione. “Capri Capsule Collection” verrà presentata domani ,venerdì 31 agosto, presso la boutique di maglieria Farella, a Capri: un omaggio all’estro dell’architetto e designer caprese Francesco Della Femina e alla storica azienda di tessitura artigianale. E così in via Fuolovado, sorella timida di Via Camerelle, ma sempre più di tendenza per il suo artigianato di lusso, tra gioielli, sartoria e complenti di arredo fatti a mano, le creazioni di Della Femina saranno declinate in chiave Farella e viceversa, in un reciproco rimando di suggestioni, colori e forme.Il vernissage trasformerà l'atelier isolano delle sorelle Farella in una galleria di moda e design dove le linee pulite delle creazioni di Della Femina si intrecceranno con la tradizione tessile isolana dal gusto contemporaneo di Farella, mostrando in anteprima un progetto in pieno sviluppo.Due realtà capresi doc unite per dar vita alla “Capri Capsule Collection” ideata utilizzando i pattern e le forme innovative proposte dallo studio di Francesco Della Femina.«L’idea, affermano le titolari della boutique, è quella di trasformare il negozio in una galleria dove gli abiti indossati passano in secondo piano per far posto ad una maglieria che diventa arredo». Un esperimento innovativo pensato grazie all’aiuto delle nuove leve di famiglia, le “farelline”, figlie e nipoti di una famiglia dalla forte predominante femminile. “Attraverso tecniche di maglieria all’avanguardia, il disegno grafico diventerà maglia e la tessitura sostituirà il suo allure antico per dar posto a suggestioni moderne e attuali con qualche inevitabile richiamo alle atmosfere della Capri degli anni ’60 e ‘70“ aggiungono le giovani stiliste/artigiane.Tra i diversi disegni grafici di Fdf Design presenti, quello predominante sarà “Fontelina”, dal nome del beach club più instagrammato dell’estate, che riprende gli ombrelloni bianco e azzurri del lido visti dall’alto. La “Capsule Collection” presentata venerdì, sarà poi inserita nelle proposte Farella per l’autunno/inverno.Una serata fatta di arte tessile, design, condita da buona musica ed il catering del vicino Aurora, il ristorante dei Vip, con aperitivo e finger food.L'intuizione dimostra che solo facendo sistema e unendo i talenti di ciascuno in virtù di una visione condivisa ed un comune disegno, si possono raggiungere nuovi ambiziosi obiettivi.