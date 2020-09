Capri: Nasce W@nder la meraviglia del viaggio racchiusa in un gioiello

Maria Alberino è erede di un’antica famiglia di gioiellieri capresi che due anni fa ha deciso insieme alla mamma Isabella di dare vita a “ Mediterranee Passioni”, un brand giovane e innovativo capace di interpretare i gioielli come espressione di personalità, non semplice ornamento.

Ogni pietra ha una sua carica energetica oltre che un suo “carattere” e proprio da questo assunto nasce “W@nder”, l’ultima collezione di Maria e Isabella. Il nome è una crasi dei due verbi inglesi “wonder” , ovvero meravigliarsi e “wander”, cioè vagare.

Simbolo dei preziosi ciondoli è non a caso la mongolfiera.



“Quando viaggiamo ci prendiamo una pausa da noi stessi, dalla nostra quotidianità. Ci misuriamo con contesti diversi e il primo effetto è la vertigine, proprio come quando sali sulla mongolfiera”, commenta Maria.

Indossare un ciondolo W@nder vorrà dire portare con sé un pezzo di viaggio, “teletrasportandosi” in mete lontane come il Messico, con l’Agata Crazy Lace , utilizzata dai primi abitanti di Chihuahua per aumentare il coraggio e la perseveranza; o il Canada , con la Labradorite, o ancora in Sri Lanka con la Tormalina, una gemma il cui colore muta di intensità a seconda dell'angolo di osservazione. Secondo una leggenda egizia la tormalina nacque dalle viscere della terra e, passando sopra l'arcobaleno ne assorbì tutti i colori, infatti esistono infiniti colori di questa gemma.

Singolare la scelta delle pietre preziose, così come la strategia di marketing del brand che vede volti esclusivamente capresi a fare da testimonial del brand.

A rimarcare il desiderio e la bellezza del viaggio , una mongolfiera colorata a opera dello scultore caprese del legno, Ciro De Riso, campeggia all’ingresso della boutique, situata proprio nel cuore dell’isola a due passi dal campanile e dall’iconica Piazzetta, quasi a darne il benvenuto.

Il lancio della nuovissima collezione, dopo le fortunate esperienze di “Crisalide”, “Capri Bloom” e “Graffi Capresi” , era previsto per aprile 2020, poi causa lockdown il lancio è avvenuto solo a fine agosto.

Maria e Isabella ,però, non demordono : resteremo aperti anche in autunno e inverno così da consentire a tutti, vacanzieri e capresi, di scoprire le nostre ultime creazioni.

