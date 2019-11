Il made in Capri sbarca a New York con le creazioni di Farella e Puttini

Ultimo aggiornamento: 11:33

”, questo il titolo evocativo scelto da due aziende storiche isolane: il laboratorio di maglieria artigianalee la boutique di preziosiche hanno deciso di portare selezionati pezzi delle loro ultime collezioni aPer l'occasione hanno pensato ad un trunk show, ovvero la presentazione dei propri pezzi in anteprima in un atelier situato nel quadrilatero della moda newyorkese, nell'Upper East side.Farella e Puttini hanno ricreato un elegante corner caprese nella grande Mela, per tre giorni a partire dal 12 Novembre all’indirizzo, New York, presso “”. L'esposizione che si compone degli unici e originali gioielli Puttini, dal gusto partenopeo con tanti motivi ispirati all'isola azzurra e di selezionati capi in cashmere e pezzi in maglia dell'ultima collezione Farella, “Mare d'inverno”, ispirata alla Capri autunnale, terminerà oggi.L’evento mira a creare un ponte immaginario tra il pubblico americano, fatto di tanti frequentatori ed amanti dell'isola con i migliori designer e produttori del “made in Capri”. Una Capri che per tre giorni si trasferisce a Manhattan con maglioni “cozy”, stole in cashmere dai colori autunnali e capi selezionati dalla collezione “Mare d’Inverno” per l’azienda Le Farella, in equilibrio perfetto con i camei, le perle, i gioielli-monete e la nuova linea dedicata all’amore e alla fortuna “SoulMates” di Angela Puttini.