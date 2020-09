Capri, apre il Grotta Azzurra Gourmet: eccellenza gastronomica e design ecocompatibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inaugura sabato 5 settembre alle 18.30 in via Don Giobbe Rucco 25, il nuovo punto venditaUno spazio che unisce l’eccellenza gastronomica ed il design ecocompatibile.Nato dall’impegno e intraprendenza del titolare Adelmo Viva, forte di una passione pluriennale per l’enogastronomia. “Attraverso l’apertura del nuovo punto vendita, che va ad arricchire la nostra offerta portata avanti attraverso lo storico, puntiamo ad incrementare l’ampia gamma di prodotti enogastronomici” – dichiara- “Dalla gelateria alla rosticceria, alla pasticceria puntiamo ad offrire sempre più prodotti di qualità ai clienti dell’isola azzurra con una selezione delle migliori etichette e dei cuvée più prestigiosi per arrivare a servire yacht, ville e catering per eventi privati.”, nel segno dell’innovazione e della sicurezza. L’intervento di riqualificazione e ristrutturazione - curato dalla- è partito dal consolidamento murale, utilizzando materiali e tecnologie di grande pregio e di ultimissima generazione, in grado di garantire risparmio energetico e impatto ambientale idoneo.“Nel punto vendita è stata utilizzata la carta da parati Flutti sui toni del grigio e del dorato, resa particolare dai colori Ral del logo Grotta azzurra. La raffinata carta da parati è prodotta dall’azienda Glamora con inchiostri ecologici, respirabili e inodori. La finitura del materiale consiste in una texture leggera che esalta la matericità del disegno.”Continua“L’intera pavimentazione del piano terra è Refin “Risseu” ispirata ai tipici pavimenti acciottolati che tradizionalmente decorano le pavimentazioni dei sagrati e dei giardini urbani. La tridimensionalità, già evidente come effetto grafico, risulta ulteriormente accentuata dalla perfetta combinazione con la lieve struttura a rilievo, che ricrea sulla superficie l’effetto reale dei ciottoli.”Punto di forza del nuovo punto vendita inè senz’altro la vetrina Ciam mod Movie. L’innovativo sistema di apertura meccanica permette la chiusura lato operatore, con movimentazione motorizzata e controllo tramite pulsantiera e telecomando. La vetrina è di grande impatto estetico grazie all’elegante rivestimento in ottone brunito alla base e la pietra grigia venata bianca scelta per il fontale interno vetrina.Suggestiva anche l’illuminazione 4B dello spazio, caratterizzata da rosoni bianchi e tubolari grigi nella stessa tonalità della carta da parati. Alle spalle della vetrina banco è posizionata una vetrata sulla cantina che esalta uno spazio di grande fascino rivestito in tufo etrusco chiaro e impreziosito da una scaffalatura in legno per l’esposizione di vini pregiati. Un impianto di ultima generazione permette di controllare e mantenere il giusto grado di umidità e temperatura.Nei pressi della vetrina banco è posizionata una scala di design in acciaio inox che permette l’accesso al laboratorio a vista, composto da attrezzature all’avanguardia a controllo diagnostico remoto con software di ultima generazione. Cromie speciali, infine, per il rivestimento del laboratorio con un gioco di cerchi e rombi tra le tonalità dell’azzurro mare e del bianco per richiamare i colori della grotta azzurra.