Capri, Passeggiate d'Autore alla scoperta di Villa Monte San Michele

Capri. Proseguono in autunno le passeggiate culturali a cura del Prof. Renato Esposito con itinerari storico-naturalistici sulle tracce della memoria dell’isola azzurra, nelle sue dominazioni e frequentazioni illustri. Il prossimo percorso, alla scoperta del Giardino incantato di Villa San Michele a Cesina, si terrà sabato 3 ottobre, con partenza alle 15:00 dai giardini della Flora Caprense. Il Parco di Villa Monte San Michele è un'oasi naturalistica che domina Capri. Passeggiando lungo i suoi circolari viali alberati si compie un viaggio nella storia e nell'archeologia dell'isola: dal mondo greco all'epoca romana si arriva al '900 quando Blanche e Gordon Lennox crearono questo giardino incantato consacrato alla bellezza.



Dopo aver illustrato la storia della Chiesetta della Croce e di Villa Croce dove soggiornò il giornalista del Times Wredford, ci si inoltrerà nel Parco dove duemila anni prima sorgeva una delle 12 ville augustee-tiberiane più grandi. In questo luogo dell'anima la nobildonna inglese Blanche Lennox creò un parco ispirandosi alle selve greche con tantissime specie di piante,fiori e orchidee selvatiche che ancora oggi fioriscono indisturbate.



Il prossimo itinerario, sempre guidato dal Prof. Esposito, germanista ed esperto di storia locale, sarà il 31 Ottobre sulle tracce della presenza tedesca a Capri, dalla scoperta della grotta azzurra nel 1826 fino ai primi del ‘900. Per partecipare all'evento è obbligatorio l'uso della mascherina. Info e prenotazioni: antemussa@alice.it © RIPRODUZIONE RISERVATA