Pazziella Garden & Suites apre giovedì. Nella struttura anche piscine private

Concierge digitale in ogni suite per migliorare l’esperienza di viaggio e un sistema di web checkin e passport scan per ridurre i tempi d’attesa.

Se è vero che l’esperienza di soggiorno inizia già con l’accoglienza in hotel, allora la stagione di Pazziella Garden & Suites riparte all’insegna del mix tra tradizione e modernità, servizi esclusivi e il fascino senza tempo dell’antica dimora in stile caprese.

Pazziella è una bianca villa affacciata su un piccolo giardino mediterraneo dominato da una secolare magnolia proprio nel cuore dell’isola di Capri e da giovedì 6 aprile si appresta ad accogliere nelle sue 25 suite turisti di tutto il mondo per una stagione che si preannuncia da tutto esaurito.

La migliore offerta dell’affermata tradizione alberghiera italiana è concentrata in questa piccola oasi a 5 stelle a due passi dalla piazzetta, dalle strade dello shopping internazionale e delle botteghe artigianali.

Inaugurato già lo scorso anno dopo un radicale restyling, l’hotel riapre quest’anno con ulteriori spazi rinnovati a servizio della clientela. Lo studio tecnico e di interior design della Sng Hotels si è occupato dell’intera ristrutturazione con un team guidato e coordinato dall’ingegner Pietro Cavallo, il progetto dell’architetto Rosanna Coscia, la direzione dei lavori affidata all’ingegner Ciro Carbone e la consulenza tecnica dell’architetto Massimo Esposito. Un progetto che segue lo stile di lusso senza sfarzo applicato anche nei servizi dell’hotel.

Diverse le tipologie di camere: dalle Pool suite con giardino e piccole piscine private, alle Hydro con vasche idromassaggio sui terrazzi da cui si gode il panorama dell’isola. Maioliche artigianali, parquet e travertino sono tra i materiali utilizzati nelle camere arredate con mobili antichi e soluzioni artigianali, preziosi tessuti e accessori di design.

Novità di quest’estate la riapertura dell’ingresso da via Camerelle (e non solo quindi da via Fuorlovado) per raggiungere l’hotel e il P Garden Lounge Bar & Restaurant, dove fermarsi per un aperitivo a bordo piscina o cenare scegliendo piatti della tradizione mediterranea con incursioni gourmet. In un’atmosfera semplice ed elegante è possibile anche scegliere P Lounge Bar & Restaurant per una pausa pranzo veloce ed esclusiva.

Oggi il boutique hotel Pazziella Garden & Suites, 5 stelle lusso, rientra nelle strutture della Sng Hotels che fa capo all’imprenditore Salvatore Naldi con il Rome Marriott Grand Hotel Flora e il Renaissance Naples Hotel Mediterraneo.