Capri, nascono i percorsi archeologici e di educazione al paesaggio

Una delle novità culturali che caratterizzano l’estate caprese 2021 sono i weekend all’insegna dell’archeologia e del paesaggio nei luoghi più rappresentativi del patrimonio archeologico di Capri, proposti dall’Associazione Culturale Apragopolis, presieduta da Rosaria Perrella. L’associazione di ricercatori e archeologi, nell’ambito del progetto “Masgaba - Una carta archeologica per l’isola di Capri” sta proponendo sull’isola di Tiberio, svariate iniziative, con la direzione della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Napoli e la collaborazione del CNR-ISPC, su finanziamento del Comune di Capri.

Visite guidate a cura di archeologi ed esperti del settore. I primi appuntamenti si sono tenuti nell’area archeologica di Palazzo a Mare con il percorso “Imperatori al tramonto” ed a Villa Lysis con un reading di brani tratti dalle “Lettere di Tiberio da Capri” di Amedeo Maiuri. Prossimo appuntamento con la storia e l’archeologia romana si terrà sabato 7 agosto, con la guida dell’archeologo Giancarlo Di Martino, che condurrà una visita archeologica specialistica nel sito di Villa Jovis. Appuntamento alle ore 17.00 presso gli scavi sulla sommità del Monte Tiberio.

Tra le attività dell’associazione culturale anche dei percorsi per un pubblico juniores finalizzati all’educazione al paesaggio e alla creatività, dal titolo “Un paesaggio in prestito”: passeggiate e atelier artistici per giovanissimi, curati da Alessia Montefusco, esperta nel campo della didattica museale per l’infanzia. Le prime attività dedicate ai bambini dai 6 ai 12 anni si sono tenute presso i Giardini della Flora Caprense. Il prossimo incontro con l’ atelier creativo per i piccoli “Un paesaggio in prestito,” si terrà ai Bagni di Tiberio venerdì 6 agosto, alle ore 17.00.

Le attività verranno svolte nel rispetto delle normative anti Covid vigenti, la prenotazione può essere effettuata scrivendo ad apragopolisisoladicapri@gmail.