L’industriale e imprenditore napoletano Achille d’Avanzo ha fatto il suo esordio da presidente dello Yacht Club Capri incontrando a Marina Grande gli allievi della Scuola Vela del Circolo isolana ed i loro genitori. Un incontro significativo che testimonia l’attenzione per i piccoli velisti che rappresentano il futuro dello sport.

Al meeting erano presenti il sindaco del Comune di Capri Marino Lembo, il vicesindaco e assessore allo Sport Ciro Lembo e l'assessore alla Sanità Bruno D'Orazi. Tra le altre autorità presenti anche il Comandante dei Carabinieri della stazione di Capri ed una rappresentanza della Guardia Costiera e Capitaneria di Porto.



Nel presentare in programmi della scuola e delle attività agonistiche, il presidente d’Avanzo ha spiegato che l'attività giovanile sarà il fulcro delle attività del circolo. “E’ importante - ha sottolineato il nuovo Presidente - anche la nascita della sinergia dello Yacht Club Capri con l'Associazione "No border", con lo scopo di far godere il mare non solo a vela ma anche sotto la sua superficie a quei portatori di disabilità che attraverso l'utilizzo di un'imbarcazione attrezzata ed istruttori qualificati, potranno provare l'esperienza di una immersione in piena sicurezza". L'appuntamento ora è per il prossimo 25 ottobre quando è in programma la prima regata post lockdown. Si tratta della VI Edizione del Trofeo Galli che si svolgerà nelle acque di Capri e sarà riservato alle imbarcazioni optimst. © RIPRODUZIONE RISERVATA