Capriotti, Lillio, Morali e Ivana Icardi al flash mob di Signore

Sabato 5 Ottobre 2019, 19:03 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2019 19:04

Cocktail party con fashion show per gli amici dell'Atelier Signore, nota sartoria napoletana di abiti da sposa e cerimonia che per presentare la sua nuova collezione ha organizzato un happening curato da Lorenzo Crea ed Enzo Agliardi che ha visto protagoniste le nuove crezioni presentate da Gino Signore con un flash mob alla Riviera di Chiaia con numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e della televizione voluti dallo stesso stilista. Testimonial della kermesse l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi Cecilia Capriotti, la social influencer Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro Emanuel Icardi, la conduttrice del programma televisivo «Colorado» Elena Morali e Gennaro Lillio, a sua volta ex concorrente del Grande Fratello.Tantissimi gli ospiti accorsi per il party, tra cui in prima linea Elena Aceto di Capriglia, Maria Teresa Ferrari, Anna Sommella, Gino Serrao, Umberto De Gregorio ed Emilio Di Marzi, Titti Petrucci e Mimmo Posca nonché Eduardo Angeloni, Fiorenza D'Antonio, seconda classificata Miss Italia 2018, Flora Marc, vincitrice Miss La Bellissima D'Italia 2019, le attrici Angela Bertamino e Nicoletta D’Addio e tanti altri fotografati da Maurek Poggiante.