Cardito, al Parco Taglia un weekend da favola

Fiabe in villa, teatro nei viali alberati, street food con stands gastronomici per la degustazione di prodotti tipici locali. Ecco gli ingredienti per un fine settimana da favola presso il Parco Taglia di Cardito, in Viale Kennedy, il polmone verde più vasto dell’area a nord di Napoli con i suoi circa 170mila metri quadrati di verde attrezzato e munito di uno splendido anfiteatro e di varie piste ciclabili.

E così sabato 15 luglio (ore 18,30) decolla il progetto del Comune, incluso nel cartellone degli eventi di Città Metropolitana, con racconti, giochi e divertenti spettacoli per bambini e bambine.

Ma, per i curiosi di pietanze e usanze, saranno allestite apposite aree di ristoro dove a farla da padrone ci saranno buon cibo e tradizioni gastronomiche locali.

Alle ore 21, invece, è in programma la performance canora e strumentale degli allievi della “Sion Sound Academy”, seguirà (ore 22) il musical “Scugnizzamma Carditese”, interpretato dai ragazzi del settore Giovani di Azione Cattolica di Carditello.

Domenica 16 luglio (ore 18,30), invece, oltre agli appuntamenti per i più piccoli con i racconti di Cappuccetto Rosso, Pinocchio e Alice, il cartellone propone (ore 21,30) la rappresentazione teatrale “Gemelli Omozigoti”, libero adattamento dalla commedia “Menecmi” di Plauto, a cura dell’associazione Benvenga Aps con la regìa di Antonio Toraldo.

“Vogliamo riproporre uno degli eventi più attesi da bambini e genitori - sottolinea il sindaco Giuseppe Cirillo - inoltre, per la prima volta nel Parco Taglia, ci sarà pure il teatro sotto le stelle. È un’opportunità che offriamo alle famiglie del territorio e dell’intera Provincia. Il tutto sarà contornato dalla kermesse “Cardito Street Food”, con punti attrezzati per un piacevole picnic in famiglia”.

Poi la fascia tricolore aggiunge. “E’ un appuntamento assolutamente da non perdere. Invito i carditesi e i residenti delle città limitrofe ad intervenire in massa, per trascorrere momenti di puro relax e divertimento”.