Carpisa, nella nuova campagna di comunicazione autunno 2020 appena partita, sceglie di dare voce alle emozioni e alle donne e lo fa attraverso una testimonial d’eccezione: Penelope Cruz, l’attrice spagnola più celebre al mondo, testimonial del brand dal 2015. Penelope infatti ha un grande potere comunicativo, è un modello di bellezza femminile autentica e, per tutte le donne, un esempio di eleganza raggiungibile., Carpisa ci invita a sentire e vivere intensamente le emozioni. L’attrice, in primo piano, con il suo carisma e la sua espressività conquista lo schermo, interpretando 5 diverse versioni di sé stessa, scaturite da 5 diverse emozioni: inaspettata, profonda, segreta, seducente e gioiosa. Nel video frame a colori si alternano a frame in bianco e nero: questa successione e la colonna sonora dal ritmo incalzante contribuiscono a dare ritmo ed intensità emotiva alle immagini.La collezione di borse autunno 2020 indossata da Penelope è ispirata alla donna contemporanea, protagonista del tempo in cui viviamo, una proposta ricca e trasversale per incontrare le esigenze di ogni giorno di una donna dinamica ma sempre elegante.