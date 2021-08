Castellammare, cacciatori di aquiloni con vista sul Vesuvio

La cornice è tra le più suggestive della costa, il Vesuvio sullo sfondo e tanti aquiloni colorati per rendere il pomeriggio di sabato 4 settembre ricco i magia e divertimento. L'iniziativa si chiama "Cacciatori di Aquiloni" ed è stata pensata dal Forum dei giovani di Castellammare.

" Aspettiamo tutti i bambini e ragazzi sabato prossimo in Villa Comunale a Castellammare di Stabia per un'esperienza imperdibile! - fanno sapere i giovani stabiesi - Ci troverete dalle 18:00 nei pressi della Cassarmonica, dove verrà consegnato ad ogni partecipante un aquilone ed uno speciale attestato di pilotaggio. Ci saranno tante sorprese!

Che dire, vi aspettiamo per colorare insieme il cielo di Stabia ". Sarà la prima volta che decine di aquiloni colorati voleranno nel cielo stabiese che guarda al golfo di Napoli, un pomeriggio suggestivo e del tutto gratuito grzie alla volontà e alla creatività del Forum dei giovani di Castellammare.