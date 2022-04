Centro commerciale «La Birreria», per il terzo compleanno inaugurata «La fattoria didattica»

Appuntamento domenica 24 aprile per festeggiare i tre anni del centro commerciale La Birreria con il taglio del nastro della «Fattoria Didattica», un’iniziativa preziosa per avvicinare bimbi e famiglie alla natura e al mondo degli animali. Visita gratuita domenica mattina, a partire dalle 9, in occasione della festa di compleanno del centro commerciale.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ Furto nel parcheggio del centro commerciale La Birreria, ladro... LA RASSEGNA Beautiful al centro commerciale La Birreria, via alla rassegna sulle... L'EVENTO Tattoo Lovers: alla Birreria di Miano in mostra l’antica arte...

L’inaugurazione dello spazio verde attrezzato - nel centro commerciale in piazza Madonna dell’Arco nel quartiere di Miano - farà la gioia dei più piccoli e per le famiglie che potranno contare sulle attività organizzate all’aperto per conoscere da vicino piccoli animali da cortile e cimentarsi con qualche attività campagnola. Nei giorni successivi, su prenotazione potranno essere accolte anche le scuole.

Eventi, laboratori e anche una visita guidata con merenda, durante la quale i bambini soddisferanno tutte le loro curiosità sul mondo della fattoria. Conosceranno da vicino la vita di pony, caprette, pecore, galline, papere, fagiani, conigli, agnellini e cagnolini. Oppure, verranno coinvolti nei laboratori pratici “Coltiviamo l’orto”, armati di zappette, innaffiatoi e piantine. Come ricordo dell’esperienza, i baby contadini porteranno a casa piantine frutto della loro semina; impareranno a riconoscere le diverse specie di ortaggi e frutta e visiteranno anche delle cucciolate.