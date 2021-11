Beautiful al centro commerciale La Birreria, via alla rassegna sulle ultime tendenze di make-up e beauty

La galleria del Centro Commerciale La Birreria (piazza Madonna dell’Arco, nel quartiere di Miano), dal 4 al 7 novembre, ospiterà “Beautiful”, la rassegna sulle ultime tendenze in fatto di make-up, cura della pelle e salute dei capelli, con il coinvolgimento di tutti gli operatori del settore presenti all’interno del Centro. Dall’illustrazione dei trattamenti più innovativi, veri e propri alleati per il benessere quotidiano, alla cura del sorriso, saranno tanti i temi che verranno trattati trasformando il Centro in una vera e propria wellness station.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Tattoo Lovers: alla Birreria di Miano in mostra l’antica arte... LO SHOPPING Apre «PittaRosso» nella nuova Birreria, shopping a... LA CULTURA Sfida a Miano, una libreria ​nell'ex birrificio Peroni

Oltre agli stand dedicati alla bellezza, ricchi di cosmetici, pietre curative per la cristalloterapia e prodotti artigianali, saranno organizzati anche laboratori di trucco che coinvolgeranno i più piccoli, mentre le loro mamme saranno impegnate nelle prove di make-up. Tanti i preziosi consigli che gli esperti del settore sveleranno per aiutare a mantenere una pelle sempre giovane e i capelli forti e splendenti. Infine, ci saranno tanti gadget in regalo per tutti i visitatori.

Dal sito ufficiale de La Birreria

Di seguito il programma completo: