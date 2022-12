Centro Direzionale verso il rilancio: arriva il villaggio di Babbo Natale

È un primo segno verso il rilancio atteso. Arriva il Natale anche al Centro Direzionale. Martedì 13 dicembre sarà inaugurato il 'Napoli Christmas Village', che rientra tra le iniziative sostenute e promosse dall'assessorato al Turismo del Comune di Napoli.

Il Villaggio animerà il Centro Direzionale fino al 20 dicembre. «Il programma natalizio è davvero inclusivo e si estende in tutti i quartieri della città, animando le municipalità e promuovendo eventi che mirano alla scoperta delle tradizioni più peculiari di Napoli - spiega l'assessore Teresa Armato - Il Centro Direzionale è una nostra scommessa. Come è stato nel programma estivo di eventi, anche in questo calendario invernale abbiamo inserito l'area del Centro direzionale come location di eventi. Qui sarà allestito il Napoli Christmas Village, tutto da vivere per cittadini e turisti di ogni età». Ad aprire la settimana di appuntamenti sarà una parata che farà il giro del quartiere. Arrivata in piazza Salerno, i bambini potranno incontrare Babbo Natale e raccontargli i loro desideri: si divertiranno con elfi, laboratori di pasticceria e spettacoli e passeggeranno tra stand di cioccolata e tanti prodotti tipici del Natale. Mercoledì 14 dicembre le voci di un coro Gospel riempiranno di magia il Centro Direzionale e ci sarà anche il teatrino dei burattini di Antonio Mercurio, che replicherà sabato 17 e domenica 18 dicembre.