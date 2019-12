Christmas Fur Show: a Chiaia sfilano le idee di Oreste Cincini

Appuntamento con la moda stasera a Largo Ferrandina nello show-room di Sherì, all’interno dello storico Palazzo Caracciolo di Torella, per celebrare il Natale con un evento dai contorni magici e carica di «colpi di fulmine», quelli con le creazioni made in Italy proposte da Oreste Cincini nel suo atelier, risultato di una felice commistione tra design moderno ed elementi storico-architettonici del XVIII secolo.



Così, pilastri e mattoni vivi a vista faranno da cornice ad un ambiente futuristico illuminato a giorno dalla luce e dai colori delle pellicce declinate in tantissime proposte colorate e di vario pelo, tra cui visoni, volpi, cincillà ecc.



Il Christmas Fur Show avrà inizio alle 18 e sarà aperto anche al pubblico maschile che potrà trovare alcune proposte della nuova collezione OC Studio come cappotti, giacche, montoni e capi in pelle.



Durante l’happening ci sarà una mini sfilata con le proposte della collezione Fall Winter 2019/20 caratterizzata da capi esclusivi e pezzi unici: idee regalo tra cui fasce, cappelli, cappucci, scaldacollo, sciarpe e stole rifinite in lana e pelliccia mentre agli ospiti sarà riservato il 20% off su tutti i capi ed accessori disponibili in show-room. © RIPRODUZIONE RISERVATA