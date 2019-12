Christmas Time a Chiaia domani per il fashion event de «Le Zirre»

Dicembre è il mese degli eventi e soprattutto delle tradizioni: due concetti capisaldi per l’azienda napoletana di Pierluigi ed Eleonora Frezza che fa del recupero la sua principale mission e che da qualche anno ha impresso sul calendario un appuntamento fisso con stampa e vip per celebrare insieme il Natale e scambiarsi gli auguri. Quest’anno il private event si ripete con una novità: sarà allargato infatti ai clienti che da sempre sono la grande forza di quest’azienda, coloro che hanno creduto in un prodotto innovativo nato dal recupero di tessuti in esubero di varie aziende e realizzato artigianalmente con la cura e l’abilità proprie del made in Naples.

Saranno dunque queste creazioni sempre nuove e colorate a fare da sfondo all’evento Le Zirre Christmas Time che si terrà domani a partire dalle 17.30 nello store di via San Pasquale dove sono attesi attori, vip, blogger e amici vicini al team Le Zirre Napoli® per brindare al Natale e al nuovo anno con spumeggianti bollicine di Franciacorta. C’è grande suspense intorno alle novità della Xmas Collection ancora del tutto top secret… cosa spunterà dal grande sacco di Natale? Lo scoprirete presto! © RIPRODUZIONE RISERVATA