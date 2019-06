Venerdì 14 Giugno 2019, 19:24

A Cilentolandia è tempo di «Coccole Sonore». Tutto pronto per il pomeriggio evento in compagnia del ragnetto Whiskey e della sua amica Greta.Trascorrere un sabato pomeriggio in famiglia significa divertirsi, dimenticare per qualche ora il caldo e lo stress della città e, quindi, potersi dedicare in assoluta serenità ai piccoli di casa. Se poi l’ospite d’onore è Whiskey il ragnetto, il divertimento è assicurato. È all’insegna del divertimento che prosegue il calendario di eventi ideato e realizzato dal management del Cilento Outlet (Gruppo Irgen). Appuntamento che sabato 15 giugno sarà declinato tra laboratori, spettacoli, splendidi gadget regalo e tanta spensieratezza. L’area è quella di Cilentolandia nei pressi di p.zza della Fontana grande: più di una semplice ludoteca, una vera e propria stanza delle favole (posto al chiuso) ideata e realizzata per essere confortevole (grazie alla climatizzazione “dolce”, che consente di mantenere una temperatura fresca – mai fredda) e soprattutto sicura (grazie all’impiego di materiali e alla progettazione di spazi ad hoc per i più piccoli). Si parte dunque alle 15, con l’apertura dei laboratori creativi, e si prosegue in un crescendo di emozioni sino alle 18. Poco più di tre ore durante le quali gli ospiti di Cilentolandia potranno immergersi nel gioco, guardando – per una volta dal vivo – il dolce ragnetto Whiskey e la simpatica Greta. A tutti i bambini presenti saranno anche regalati bellissimi gadget offerti dai principali brand dedicati al mondo dell’infanzia.Facile comprendere perché molte mamme e molti papà abbiamo già messo in calendario l’appuntamento al Cilento Outlet, felici di trascorrere un pomeriggio in famiglia. Perché no, con la possibilità di regalarsi anche qualche ora di spensierato shopping, approfittando degli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Insomma, un’occasione da cogliere al volo! Piccola curiosità «di servizio», proprio per andare in contro alle esigenze delle famiglie, prossimamente Cilentolandia accoglierà i visitatori del Cilento Outlet con un servizio dedicato di baby parking. Perché uno shopping di qualità, come una coccola, dev’essere all’insegna del divertimento e del relax.ll Cilento Outlet sorge nel mezzo di un territorio che attrae milioni di turisti italiani e stranieri ogni anno: si trova, infatti, sulla Strada Statale 18, che collega Napoli e Salerno a Paestum, la costa del Cilento e a soli 20 minuti di auto dalle incantevoli bellezze della costiera amalfitana. Il Cilento Outlet è stato realizzato dal Gruppo Irgen ed è gestito dalla Irgen Retail Management, la divisione dedicata allo sviluppo e alla gestione commerciale di Centri e Parchi Commerciali e Outlet. Con oltre 70 negozi per lui, per lei e per i più piccoli, progettati per il miglior rapporto qualità/prezzo con sconti fino al 70% tutto l'anno, il Cilento Outlet offre ai propri clienti un’indimenticabile esperienza di shopping, di intrattenimento e di scoperta del territorio.