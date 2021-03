"Comic 19", una risata ci salverà: ecco il nuovo show di Mariano Bruno

"Non ci fanno lavorare nei teatri, non ci fanno lavorare nelle piazze e così ho deciso di inventarmi uno show televisivo". Con queste parole, il comico Mariano Bruno lancia "Comic 19", il suo nuovo programma in onda su Tv Luna ogni domenica sera, dalle 22,30, a partire dal 28 marzo con la regia di Luciano Filangieri. La scenografia prevede la ricostruzione della casa del comico con all'interno uno studio tv da dove Mariano Bruno conduce il programma: "Il titolo dello show è volutamente comico inoltre abbiamo scoperto che il numero 19 nella cabala rappresenta proprio la risata. E noi vogliamo far ridere. Nei panni di mio nonno ci sarà Nello Iorio e poi altri comici. Tante le parodie di personaggi famosi del mondo della tv: da Luca Abete, storico inviato di Striscia la notizia a Alessandro Borghese che curerà un programma dal titolo "Quattro ristoranti chiusi". Tra i disturbatori del programma ci sarà la psicanalista convinta della mia follia, il mio personal trainer il quale vuole allenarmi a tutti i costi anche a casa e il corpo di ballo costituito da un'unica ballerina", ha commentato l'artista. Previsto anche un momento musicale e un approfondimento culturale con tanti ospiti come il professore Antonio Giordano, il dottor Alfonso De Nicola, e poi calciatori, stilisti e tanti altri.