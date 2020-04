Coronavirus a Napoli, spopola il video con le stazioni dell'Arte del metrò

LEGGI ANCHE

In pochi giorni hanno totalizzato oltrevideo in timelapsedellapubblicati sulle pagine Facebook e Instagram e su www.metropolitanadinapoli.it. «Abbiamo voluto dare l'opportunità di una visita particolare ai napoletani e ai tanti turisti che oggi non possono essere a Napoli, - ha detto il presidente di Metropolitana Ennio Cascetta - un modo diverso di entrare in questa infrastruttura così particolare in cui le stazioni sono come le sale di un museo».Le pubblicazioni dei video sono ancora in corso: alla fine sul web ce ne saranno dieci: al momento sonole stazioni diLe pillole video raccontano la Stazione Toledo progettata dall'architetto, la Stazione Università progettata dall'architettocon al centro la «Synapsis» una scultura astratta che riflette i nodi del cervello. Sono state pubblicate inoltre la stazione Dante di, Municipio de Garibaldi diLe prossime saranno Museo, Vanvitelli, Quattro Giornate, Materdei e Salvator Rosa. Per Cascetta, si tratta di un modo diverso «per raccontare quel grande contenitore di arte, architettura e archeologia in cui ogni stazione ha rivoluzionato l'ambiente urbano con oltre dieci piazze tra le più importanti di Napoli reinterpretate dai più importanti architetti del mondo, e dove il sottosuolo ha restituito tante meraviglie raccontando attraverso i reperti rinvenuti oltre 2500 anni di storia della città». La metropolitana espone oltre cento opere d'arte contemporanea (da Sol Lewitt a Pistoletto, da Merz a Perini e Kounnellis) e le opere dei più grandi architetti del mondo (da Gae Aulenti a Fuksas, da Perrault ad Alvaro Siza, da Tusquets Busquets a Tagliabue a Mario Botta fino a Karim Rashid). Cascetta, ovviamente, oltre a invitare tutti a restare a casa lancia anche un messaggio di fiducia nel futuro: «Presto ricominceremo di nuovo a viaggiare nella bellezza delle stazioni dell'arte».