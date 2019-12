Cravatte e foulard per gli ospiti del COP21, li firma la maison Cilento

La tutela dell’ambiente passa anche per una cravatta e un foulard.



Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa (nella foto, mentre consegna un foulard a Joyce Msuya, vicedirettore esecutivo UNEP, programma per l’ambiente delle Nazioni Unite) infatti ha donato agli ospiti del COP21 al Castel dell’Ovo a Napoli un elegante pensiero griffato Maison Cilento, fornitore ufficiale del Ministero dell’Ambiente per il suo impegno della valorizzazione della natura e delle bellezze del paesaggio.



La Maison Cilento, fondata a Napoli nel 1780, ha realizzato una ricercatissima linea di cravatte e foulard dedicate all’ambiente.



Ugo Cilento, ha scelto personalmente ciascun soggetto da rappresentare sui tessuti, selezionando quelli che gli trasmettevano maggiormente creatività e passione artistica. Gli elementi selezionati sono la coccinella, la stella marina, un piccolo uccello, un delfino sulle cravatte e i foulard utilizzando sete molto pregiate.



«Abbiamo rivolto un impegno particolare alla valorizzazione delle eccellenze di cui è ricca l’Italia e la Campania», ha commentato Cilento, «e siamo perciò felici che il ministero dell’Ambiente abbia voluto scegliere la nostra Maison per lanciare un messaggio per la tutela dell’ambiente, del territorio e della bellezza nell’ambito di una manifestazione importante come il COP21». © RIPRODUZIONE RISERVATA