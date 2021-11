Cucinare Stanca: domani a Napoli la food influencer Sofia Fabiani

«Datevi tempo e fidatevi di me: in ognuno di noi c’è un incapacy che aspetta solo di essere svegliato». Parola di Sofia Fabiani, aka @cucinare_stanca ovvero una delle più seguite food influencer nostrane : sono già 118mila i follower che quotidianamente seguono la romana solo su Instagram, appassionandosi di giorno in giorno alle sue divertenti dritte culinarie, sentimentali e perché no zodiacali.

Un talento che è sfociato nella pubblicazione di un libro, «Cucinare stanca - Manuale per Incapacy» pubblicato da Giunti Editore per la Collana Ricettario d’autore : 224 pagine tutte da leggere che Sofia presenterà in anteprima a Napoli domani alle 18.30 negli spazi dello Slash Plus (via Vincenzo Gemito 20) nel corso di un happening curato da Perfetti (S)conosciuti.

Svegliare gli incapacy è infatti l’intento della Fabiani, dando loro gli strumenti per sopravvivere in cucina, ma anche negli appuntamenti e nelle relazioni sentimentali, attraverso questo suo primo libro. Un ricettario (anzi, molto di più) suddiviso in tre livelli di incapacity, con cui cimentarsi nei fiori di zucca così come nei cornetti, e costruito con un gioco di collegamenti tra un livello e l’altro, per essere indirizzati a tornare indietro quando si sbaglia o a capire come innalzare la difficoltà di una preparazione. Per ridere, ridere tanto, e imparare grazie anche alle pagine dedicate alle DaD (le Didattiche a Distanza), sempre alla portata di qualsiasi incapacy.

Classe 1988, Sofia Fabiani è in realtà un perito chimico con un passato da pasticciera: ad ottobre 2020 ha creato il profilo Instagram @cucinare_stanca, che in pochissimo tempo ha conquistato migliaia di fol­lower a suon di ricette, riflessioni mordaci e battaglie­re sui fatti d’attualità. Questo è il suo primo libro.