«Mettici il cuore sempre», ecco il primo locale Instagram friendly a Napoli

Venerdì 19 Luglio 2019, 20:06

Colori pastello, arredi in stile urban glam, marmi e dettagli studiati e un inedito social wall per la nuova apertura di Cuori di Sfogliatella a Napoli. Il celebre brand di Antonio Ferrieri apre nella centralissima via Toledo, al numero 271 a pochi passi dalla Galleria Umberto I, del Teatro di San Carlo e Piazza del Plebiscito. Un nuovo punto vendita, il terzo in città, che inaugura anche il nuovo claim dell’azienda: «Mettici il cuore sempre». Un chiaro rimando al brand ma anche alla passione che ogni giorno Antonio Ferrieri e tutto il suo team di pasticceri ci mette per sfornare sfogliatelle ricche di gusto. Novità del nuovo locale è un’intera parete dedicata al popolo social: una scenografia di cuori stilizzati e il claim scritto con il neon fanno da quinta e set per le foto. Un invito a fotografarsi e instagrammare la regina indiscussa dei dolci napoletani.«In linea con una tendenza diffusa a Londra e a Milano, il nostro sarà il primo locale Instagram friendly a Napoli», spiega Antonio Ferrieri.