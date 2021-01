Da Napoli flashmob e petizione per la sicurezza sul web

L'associazione TU Tutte Unite ha messo online su Change una petizione per chiedere più sicurezza e più controlli per la navigazione on-line.

«Negli ultimi giorni abbiamo letto dai giornali che sta crescendo il numero di bambini e ragazzi adescati online e questo è inammissibile. C'è bisogno di controlli e filtri seri, che non tutte le piattaforme adottano e per questo vogliamo chiedere al Presidente della Repubblica di intervenire subito. L'obiettivo è raggiungere più firme possibile. Chiediamo a tutti voi di sostenere e condividere la nostra iniziativa», spiegano le promotrici. Domani sabato30 gennaio alle ore 11 in villa comunale di Napoli nei pressi della Cassa Armonica ci sarà un piccolo Flashmob per lanciare la petizione. Per firmare:

http://chng.it/DHNbT9q6

