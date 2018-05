Danza aerea e il pret-à-porter estivo per una notte di glamour

Martedì 29 Maggio 2018, 10:10 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 10:10

Quattro danzatrici intente a roteare sfere luminose e ali di luci led o sospese a mezz’aria volteggiando in un mix tra danza volante e circo nero: sono le «Aerial District» & «Lollipop Lyra» e si esibivano poche sere fa nel chiostro cinquecentesco di Palazzo Caracciolo in centro storico. Trasformato per una notte in una arena glamour tra show circense e passerella di moda, il quattro stelle di via Carbonara ha ospitato la quarta edizione di Stelle a Palazzo, un vero e proprio spettacolo di pret-à-porter, bellezza, talento, design e intrattenimento, condotto da Lucilla Nele di KissKiss Network, ideato e organizzato da Visivo Comunicazione, ovvero Valeria Viscione e Ludovico Lieto, che tornano nella suadente location per riproporre quest’elegante contenitore con le griffe del Borgo: Elisabetta Franchi, Emporio Armani, Twinset, Dolceriva e le spose di Nicola D’Errico sulle playlist classiche e downbeat di Sasà Giglio e a seguire una degustazione di prelibatezze campane.Per modelle e ospiti i flash dei paparazzi con l’istantanea di rito davanti al backdrop: Teresa e Antonio D'Errico, Gianluca Ranieri, Eduardo Mangini, Livia Benevento, Marco Benevento, Lorenza Lukacs, Fulvio Mello, Barbara Sorrentino, Nicola D'Errico, Paolo e Giovanna Lubrano, Guido e Danila Cristofaro Giovanni Buccalà, Patrizia Gargiulo, Luigi Ferrandino, Antonio Coviello, Raffaele Silvestro, Vincenzo Gargiulo, Liliya e Salvatore Fonzo, Emilia Toscano e Mariapaola Sorrentino.