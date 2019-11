Detox e glamour: l’aperitivo da Neafit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un succo d’uva e aloe, di melograno e cannella o di melone e zenzero: l’aperitivo non è un tabù anche per gli irriducibili della dieta. Ne son certi i dottori, coniugi e conduttori del centro fitness e nutrizionein via Vittoria Colonna. Poche sere fa la singolare iniziativa di ospitare il trunk show die la sua lineaper una serata tra glamour e mondanità con un aperitivo detox.«Sinergia tra wellness & fashion: è questa l’idea del nostro innovativo cocktail» così la designer Petrucci, che per raccontare la collezione invernale ha ideato un abbinamento inedito tra quattro raggianti indossatrici e una serie di drink o assaggi light e naturali nelle sale del centro dimagrante. Rose, piume e paillettes in nero e rosso, oro e silver, ecopelliccia e jeans ricamati per il giorno e la sera: queste le linee guida di Aurelia Montanari, Edvige e Cristiano Tozzoli a lavoro nello studio Petrucci.A interpellare biologhe e dietiste tante ospiti interessate a coniugare estetica, moda, corretta alimentazione e attività fisica, così come tanti gli invitati per degustare il buffet di frutta e verdura Piterà, per fotografare e testare i macchinari: Blessing Odiase, Eduardo Angeloni, Natasha Ummaro, Mario Occhiobuono, Gianna Mazzarella, Nicola Petrucci, Massimiliano Coppola, Beatrice Paparo, Barbara e Alessandra Barbaro, Enzo Agliardi, Nina Salzano, Sergio Ferraro, Alessandra Covino e Peppe Brandi, Nancy D'Anna, Vincenzo Bocchino, Antonella Laringe, Aldo Alberti, Fabrizia Amato, Antonella Sammarco, Lorenzo Crea, Giusy Avenia.