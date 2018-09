Difesa personale israeliana, boom di iscritti in Campania ai corsi di Krav Maga

Sabato 1 Settembre 2018, 15:00

Decine di nuovi allievi in Campania per i corsi di Krav Maga (difesa personale israeliana) del Pro Combat Institute.Il Krav Maga è un metodo israeliano concepito per aumentare le probabilità di sopravvivenza in caso di aggressione, basato su movimenti semplici e istintivi, ed è proprio la sua grande efficacia e velocità di apprendimento ad aver catturato l’attenzione dell’utenza, visto che il tema della sicurezza è sempre più sentito.La scuola, operativa ormai da oltre un decennio in Campania nell’ambito della difesa personale, in seguito alla crescente richiesta di maggiore sicurezza da parte non solo di membri delle forze dell’ordine, ma anche di comuni cittadini ha visto aumentare il numero di iscrizioni. «Non ci aspettavamo il riscontro di questi ultimi anni - spiega Vincenzo Gaudino, capo istruttore della Pro Combat -. In fondo il Krav Maga è un metodo che nasce per esigenze professionali, invece sono sempre di più le persone comuni che a Napoli si avvicinano ai nostri corsi».