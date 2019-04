Domani tutti in Kayak per ripulire Villa Lauro

Martedì 23 Aprile 2019, 20:51

In kajak per ripulire Villa Lauro. L'appuntamento è per domani, mercoledì, ore 11,30 al lido Sirena.Kayak Napoli e Retake Napoli organizzano,infatti, un intervento di pulizia della spiaggia di Villa Lauro, una piccola gemma che avremo modo di raggiungere via mare lungo la costa di Posillipo.L'evento sarà patrocinato dal Servizio Tutela Mare del Comune di Napoli, all'interno di un progetto piú ampio di tutela della costa di Posillipo.Dal lido Sirena alle 12 gli amanti del mare si avvieranno pagaiando grazie alle canoe messe a disposizione per l'occasione da Kayak Napoli. Arrivati a destinazione via all''pera di pulizia della spiaggia, con la rimozione dei tanti rifiuti arrivati durante le mareggiate invernali, che saranno poi riportati indietro e smaltiti in modo differenziato una volta tornati a terra.L'attrezzatura necessaria alla pulizia (guanti, buste, rastrelli e retini) sarà messa a disposizione dai cittadini volontari di Retake Napoli. "Sarà questo un primo importante e simbolico evento per richiamare l'attenzione di cittadini ed istituzioni sull'adeguata preservazione che la spiaggia di Villa Lauro e tutta la costa di Posillipo meritano - dicono gli organizzatori - Ci teniamo a ringraziare l'indispensabile supporto del Lido Sirena, le cui strutture di appoggio permetteranno ai partecipanti un altrimenti difficile accesso al mare.Ricordiamo che l'evento è aperto a tutti gli interessati. Vi preghiamo però di comunicare il vostro interesse a partecipare inviando un messaggio Facebook sulla pagina di Retake Napoli oppure tramite un messaggio Whatsapp al numero 3387145536, per aiutarci a stimare la disponibilità dei kayak".