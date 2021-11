Dopo un anno torna a Napoli Aestetica, la fiera del Beauty & wellness

Dopo oltre un anno trascorso in standby, in attesa che il mondo intero tornasse a respirare, a vivere davvero, Aestetica torna ad ammaliare tutti gli amanti del settore Beauty & Wellness. «Beauty pass-Bellezza senza restrizioni» è il concept con cui Aestetica quest'anno si ripresenta alla sua XXIV edizione che si svolgerà nella consueta location della Mostra d'Oltremare di Napoli, oggi, domani e lunedì. Audacia, ironia, trasparenza e un invito alla valorizzazione della bellezza in sicurezza. È questo il messaggio che il team di Aestetica, capitanato dal suo project manager, Emilio Marzoli, intende inviare.

«La pandemia, e il lockdown in modo particolare, non sempre sono andati di pari passo con la cura del corpo e hanno avuto un innegabile impatto emotivo e psicologico; bisogna fare della bellezza, intesa nel suo significato più ampio e profondo, un requisito necessario ai fini di una vita sana e contrastare gli effetti negativi subiti nell’ultimo anno e ben otto mesi, incentivando i trattamenti per la cura del corpo. Noi diciamo Sì alle maschere, purché siano maschere di bellezza». Protagonisti di Aestetica 2021 saranno le 190 aziende con i loro 500 marchi esposti. Le società leader, italiane e straniere, investono nel Salone da oltre venti anni per affermarsi sul mercato, per accrescere il fatturato e per presentare in anteprima nuovi prodotti, confermando che lo "strumento fiera" è indispensabile.