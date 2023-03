Yes Brand Milano, successo napoletano con l'emergente Dressi J

Successo napoletano nella capitale italiana della moda. In occasione di Yes Brand Milano, l'evento organizzato da Bros Group Italia con il patrocinio di Assomoda-Confcommercio per offrire una vetrina a brand emergenti, l'azienda partenopea Dressi J ha conquistato infatti il favore del pubblico di addetti ai lavori arrivato per l'occasione. Prima con il pret-a-porter e poi con la sua linea di borse e accessori donna e poi uomo, Dressi J ha infatti proposto una combinazione di modelli, fantasie e colori ma soprattutto tessuti del tutto innovativi, senza mai abbandonare la qualità dei prodotti (tutti made in Italy e 100% fatti a mano), lo stile e l’attenzione ai dettagli.

Una cornice di primo piano per la nuova creatura dell’imprenditrice e fashion designer Carmen Sollo, se si considera che la manifestazione diretta da Gianluigi Resta ha visto la partecipazione ha visto in passerella agli East End Studios anche le griffe Pho Firenze, Reja Silva, Hindami – Sara Almuhannadi Qatar, White Wise, Alv by Alviero Martini, Petrelli Uomo, Anton Giulio Grande nonché l’abito News Woman: tanti rombi di morbidissima nappa, tulle e organza, uniti tra loro con catene in 100% argento 925 a formare un mosaico.

Gli oltre mille ospiti presenti hanno potuto inoltre ammirare la scenografia ispirata all’opera La tentazione di Adamo ed Eva di Masolino che decora la Cappella Brancacci nella chiesa di Santa Maria del Carmine a Firenze, ideata dall’art designer Gianluca Migliorino. E dati i numerosi consensi, gli ideatori Tiziano Cavaliere e Paolo Urciuoli, sono già a lavoro per la seconda edizione.