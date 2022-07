Drusilla Foer debutta a San Lucio con lo spettacolo «Eleganzissima Estate»

Continuano alla grande gli appuntamenti per “Un'Estate da BelvedeRe” a San Leucio dove martedì 19 luglio alle 21 arriverà l'acclamata signora Drusilla Foer con lo spettacolo “Eleganzissima Estate”. Per il pubblico un esaltante viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa.

Una vita satura di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Un recital accattivante, perfettamente in equilibrio tra la musica e le canzoni dal vivo dei più straordinari autori internazionali, capace di svelare con tanti racconti confidenziali e strepitosi ricordi, i lati più nascosti della famosa madame. Gli spettatori si trovano coinvolti in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un'alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall'intensità commovente.

La direzione artistica dello show è di Franco Godi, presente anche sul palco per un cameo alla chitarra. Presentato a San Leucio nella rassegna voluta dal combattivo direttore artistico Massimo Vecchione lo spettacolo arriva nel cortile del celebre sito borbonico grazie alla Fast Forward. Già diventato cult, “Eleganzissima Estate” va in scena in una versione rivisitata, arricchita di nuovi racconti e di nuove canzoni, fra le quali alcune inedite, che Drusilla interpreta dal vivo, alla sua maniera, accompagnata dai suoi eccezionali musicisti.