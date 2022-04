Da Tel Aviv a Napoli, arriva lo show di Einat Dan

Una due giorni con l’Alta Moda con la A maiuscola all’Accademia Liliana Paduano di Napoli, dove domani e martedì è attesa Einat Dan, uno dei principali make up Artist e art director del nostro tempo: la sua carriera dura da due decenni e ha raggiunto quasi tutti i continenti, dai primi lavori a Tel Aviv in Israele fino a New York, Milano e Berlino.

La sua visione le ha garantito una lista di clienti che si legge come un catalogo di grandi case di moda: Universal Music, Katy Perry, L'Oreal, Tommy Hilfiger, Fendi, Valentino, Vivienne Westwood, Etro, Jean Paul Gaultier, Gian Marco Venturi, Argento Vivo, Morellato, Rocco Barocco, Revlon, XOXO tra i brand e, tra le celebrities, nomi come Anna Netrebko, Tisha Campbell - Martin, Adriana Lima, Toni Garnn, Likke Li, Harald Gloockler, Sebastian Sauve, Bettina Zimmermann, Katja Riemann, Jeanette Haine, Adi Neumann, Alberta Ferretti, Anja Rubik, Deborha Salvalaggio, Manuela Arcuri, Maria Buccellati, Sasa Angelucci, Siri Tollerod, Kristine Belson, Olivia Mell.

Una vera e propria icona del trucco da passerella e non solo, che nella due giorni partenopea sarà la super guest dell’Anfiteatro del Trucco sorto alle spalle di piazza Garibaldi per volere di Carlo Matthey, CEO dell’Accademia, con una Masterclass a numero chiuso il cui programma prevede un primo show domani dalle 9 alle 18 (realizzazione di due sessioni con tre MakeUp ciascuno: Basic, Fashion, Avantgarde) ed una seconda giornata di pratica su modella il 5, negli stessi orari.

Per l’occasione, Einat Dan realizzerà un Moda Fashion Avantgarde MakeUp, ovvero un trucco artistico dalle finalità decorative utilizzato solitamente in passerelle di moda, pubblicità, redazionali di moda e beauty.

Le partecipanti durante la Masterclass assisteranno ad una vera e propria evoluzione del MakeUp: partendo da una base beauty, Einat Dan dimostrerà, grazie alle sue abilità creative, come è possibile realizzare un MakeUp più drammatico e artistico caratteristico dell’Avantgarde, passando per un Mood Fashion Editoriale. La MakeUp Artist Internazionale insegnerà come trasformare drasticamente lo stile di un MakeUp attraverso virtuosismi tecnici e il suo tocco inconfondibile.