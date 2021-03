Engel & Völkers sbarca a Napoli: «Siamo molto orgogliosi di questo traguardo»

Apre in via Vittorio Colonna, 42/44 la nuova filiale di Engel & Völkers. Con i suoi 800 uffici diffusi in tutto il mondo, la società tedesca con sede ad Amburgo si arricchisce infatti del negozio di Napoli, che ha competenza in vari quartieri della città, come Chiaia, Posillipo, Mergellina, Vomero. «Siamo molto orgogliosi di questo traguardo», esordisce l’ingegnere Barbara Terracciano responsabile dello shop partenopeo.

«La casa madre tedesca tiene molto a Napoli, per la bellezza paesaggistica, per la presenza di immobili di prestigio, e numerosi altri che richiamano il passato nobiliare della città, per non citare gli incantevoli appartamenti con vista mare, oppure le dimore storiche del centro, ricco di arte e cultura». «Noi siamo specializzati nella vendita di immobili di pregio - continua la Terracciano - o comunque immobili che abbiamo dei valori e delle qualità insite, che noi come agenzia riusciamo efficacemente a trasmettere ai potenziali acquirenti. Il nostro team di agenti e consulenti è specializzato, acculturato, continuamente sotto formazione. Vogliamo esprimere il meglio del settore in termini di professionalità, competenza, onestà».

La Engel & Völkers con le sue sedi localizzate in più di 30 paesi del mondo, offre un vantaggio in più ai suoi clienti: una vetrina all’interno di un network mondiale, e quindi una visibilità che altri immobili non riescono ad avere. Inoltre, una volta che l’appartamento è valutato e quotato, l’agenzia realizza servizi fotografici professionali, video in 3D, exposè, e attiva tutte le azioni di marketing necessarie ed utili a presentare la casa.

